«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ
Ярославский «Локомотив» на своем льду примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Игра пройдет в Ярославле, начало — в 17.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — ЦСКА покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.50. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на платном сервисе «Кинопоиск».
Ключевые события матча «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
«Локомотив» под руководством тренера Игоря Никитина набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА Сергея Федорова располагается на 10-й строчке Запада с 7 баллами.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|СКА
|9
|4
|5
|8
|8
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|10
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|4
|Лада
|9
|5
|4
|11
|5
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|6
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|7
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|3 : 2 ОТ
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -