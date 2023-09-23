Ярославский «Локомотив» на своем льду примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Игра пройдет в Ярославле, начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — ЦСКА покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.50. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на платном сервисе «Кинопоиск».

Ключевые события матча «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Локомотив» под руководством тренера Игоря Никитина набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА Сергея Федорова располагается на 10-й строчке Запада с 7 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.