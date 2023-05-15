Вратарь «Авангарда» Демченко не исключает возвращения в Северную Америку

Голкипер омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Северной Америки.

— Северную Америку для себя закрыли?

— Нет. Но только если будет конкретный вариант. Чтобы поехать и играть, а не сидеть на вторых-третьих ролях. Если появится такая возможность, то я не откажусь от нее.

— Вы могли остаться в «Монреале» еще на год?

— Мне предлагали остаться, но на односторонний контракт с АХЛ.

— Обмен в другой клуб рассматривали?

— Я ничего не рассматривал. Мне нравилось, как со мной работают. Да, я играл мало, но чувствовал пользу от тренировок.

— Сожалений о потерянном годе нет?

— Никаких. На 99 процентов я доволен поездкой.

В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.