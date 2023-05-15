Вратарь «Авангарда» Демченко не исключает возвращения в Северную Америку
Голкипер омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Северной Америки.
— Северную Америку для себя закрыли?
— Нет. Но только если будет конкретный вариант. Чтобы поехать и играть, а не сидеть на вторых-третьих ролях. Если появится такая возможность, то я не откажусь от нее.
— Вы могли остаться в «Монреале» еще на год?
— Мне предлагали остаться, но на односторонний контракт с АХЛ.
— Обмен в другой клуб рассматривали?
— Я ничего не рассматривал. Мне нравилось, как со мной работают. Да, я играл мало, но чувствовал пользу от тренировок.
— Сожалений о потерянном годе нет?
— Никаких. На 99 процентов я доволен поездкой.
В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3