Демченко — о провокациях «Сибири»: «Голубев с Чесалиным пытались что-то мне сказать, а потом начали хватать удаления»
Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» рассказал о сериях с «Сибирью» и казанским «Ак Барсом» и провокациях в плей-офф.
— Во многих моментах форварды «Ак Барса» пытались занести шайбу в ворота вместе с вами. На провокации вы особо не велись?
— Провокаций я особо не слышал. Воронков катался, что-то мне говорил, но это было настолько далеко, что я даже не слышал, что он сказал. С «Сибирью» тоже были такие попытки. Голубев с Чесалиным пытались что-то мне сказать, а потом начали хватать удаления.
— Сложно играть по шайбе, когда перед вами экранируют Сафонов или Воронков?
— Конечно, тяжело. Мы были готовы к этому, но голы из трафика залетали. Они всегда будут. Если постоянно бросать, то они залетят.
— От Александра Радулова чувствуется энергетика 18-летнего юнца? С трансляции казалось, что за смену он успевает сделать больше, чем некоторые за весь матч.
— Мне без разницы. Зачем мне обращать на него внимание?
— Вам же надо следить, кто с шайбой, кто свободен.
— Без разницы. Пусть катается и делает все, что хочет. Дополнительных проблем он мне не создавал.
В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.
В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференций и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3