«Сибирь» одержала первую победу под руководством Мартемьянова
22:13
В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо» со счетом 3:0.
Новосибирский клуб одержал первую победу в новом сезоне. Для команды это одновременно первая победа под руководством главного тренера Андрея Мартемьянова.
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