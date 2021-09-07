«Сибирь» одержала первую победу под руководством Мартемьянова

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо» со счетом 3:0.

Новосибирский клуб одержал первую победу в новом сезоне. Для команды это одновременно первая победа под руководством главного тренера Андрея Мартемьянова.