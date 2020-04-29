Голкипер «Лулео» мог продолжить карьеру в КХЛ

Голкипер «Лулео» Джоэль Лассинантти мог продолжить карьеру в КХЛ. У 27-летнего шведа было предложение от «Адмирала», которое хоккеист был готов принять, но клуб был вынужден сняться с чемпионата КХЛ, так что сделка сорвалась, сообщает Expressen.

У Лассинантти заканчивается контракт с «Лулео». Клуб хочет сохранить голкипера в своих рядах, но на игрока также претендует «Эребру», который может потерять Доминика Фурха, который хочет получать по новому контракту 3,7 миллиона шведских крон за сезон.