Голкипер Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу «сухих» матчей за клуб в КХЛ

«Амур» одержал победу со счетом 2:0 над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Голкипер Евгений Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу «сухих» матчей за клуб в КХЛ.

Аликин провел 16-й матч на ноль в составе команды из Хабаровска. Вратарь превзошел достижение финна Юхи Метсолы (15 игр).