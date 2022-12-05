Нападающий Дмитрий Шевченко вернулся в «Барыс»

«Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с Дмитрием Шевченко.

Одностороннее соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Шевченко ранее на протяжении четырех лет защищал цвета «Барыса». В «Барысе» хоккеист будет выступать под привычным 95-м номером.

Текущий сезон Дмитрий начинал в «Авангарде». В составе омского коллектива форвард сыграл в КХЛ 17 матчей и записал в свой актив 2 (1+1) балла за результативность.