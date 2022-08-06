Гол Радулова принес «Ак Барсу» победу в выставочном матче против «Нефтяника»

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«Ак Барс» 6 августа провел выставочный матч против «Нефтяника». Казанцы разгромили сорпеников со счетом 6:1.

Автором победной шайбы стал нападающий «барсов» Александр Радулов.

Также в составе казанцев голами отметились Станислав Галиев, Кристиан Хенкель, Артем Галимов, Кирилл Семенов и Кирилл Панюков.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Галиев — 1 (Кагарлицкий), 21:00 — 0:1. Альшевский — 1 (Богатов), 31:00 — 1:1. Радулов — 1 (Шипачев, Войнов), 37:00 — 1:2. Хенкель — 1, 41:00 — 1:3. Галимов — 1, 46:00 — 1:4. Семенов — 1, 55:00 — 1:5. Панюков — 1, 60:00 — 1:6.

Вратари: Скрынник — Мифтахов.

6 августа. Альметьевск. ДС Юбилейный.