Ротенберг: «СКА готов принять любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьем первыми»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) на турнире Sochi Hockey Open.

— Тяжелая игра, — сказал Ротенберг. — Соперник был заряжен, как и наши ребята. Не все получилось в первом периоде. Потом работали по нарастающей. Ребята выполнили установку, готовимся дальше.

— В прошлом матче «Сочи» и «Авангарда» было ледовое побоище. Не было опасений, что сегодня повторится такой сценарий? Готовили команду к этому или была установка — не поддаваться на провокации?

— На провокации мы отвечаем голами. Мы готовы принять любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьем первыми.

— На трибунах остаются заметные игроки: Яшкин, Педан, Кетов. Почему они не играют?

— Они тренируются, готовятся. Все в обойме, все готовы. Все могут выйти в следующей игре.

— То есть дело не в травмах?

— Мы не форсируем события. Есть тренер по физической подготовке, мы смотрим на игроков на льду. Сейчас ребята тренируются. Мы подводим всех к общему знаменателю.

Следующий матч на турнире Sochi Hockey Open СКА проведет завтра, 7 августа против «Авангарда». Начало — в 19.30 (мск).