Ротенберг: «СКА готов принять любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьем первыми»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) на турнире Sochi Hockey Open.
— Тяжелая игра, — сказал Ротенберг. — Соперник был заряжен, как и наши ребята. Не все получилось в первом периоде. Потом работали по нарастающей. Ребята выполнили установку, готовимся дальше.
— В прошлом матче «Сочи» и «Авангарда» было ледовое побоище. Не было опасений, что сегодня повторится такой сценарий? Готовили команду к этому или была установка — не поддаваться на провокации?
— На провокации мы отвечаем голами. Мы готовы принять любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьем первыми.
— На трибунах остаются заметные игроки: Яшкин, Педан, Кетов. Почему они не играют?
— Они тренируются, готовятся. Все в обойме, все готовы. Все могут выйти в следующей игре.
— То есть дело не в травмах?
— Мы не форсируем события. Есть тренер по физической подготовке, мы смотрим на игроков на льду. Сейчас ребята тренируются. Мы подводим всех к общему знаменателю.
Следующий матч на турнире Sochi Hockey Open СКА проведет завтра, 7 августа против «Авангарда». Начало — в 19.30 (мск).
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|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
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|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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