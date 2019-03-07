Главный тренер "Йокерита": "Динамо" - крутая команда"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против московского "Динамо" (2-4). Сегодня столичный клуб победил со счетом 6:2.

- Благодарю "Динамо" за честную и открытую серию, - заявил Марьямяки. - Все предыдущие матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, но сегодня игра решилась уже в первом периоде. "Динамо" - крутая команда, в составе которой сильные вратари, игроки, принимающие быстрые решения в атаке, и вязкая командная оборона.

Что касается "Йокерита": в течение всей серии мы показывали не очень результативную игру. Игра в большинстве реально хромала. Для нас этот результат неудовлетворительный - уже третий год не можем выйти в плей-офф дальше первого раунда. Нам нужно много работать, чтобы играть в следующем сезоне лучше.

- Почему матч, который вы должны были отыграть лучше всех в серии, завершился с таким результатом?

- Мы были реально настроены на эту игру. Но первый же бросок в сторону наших ворот "Динамо" удалось реализовать. Это и подкосило нас. Соперник сыграл отлично сегодня. (Алена Гребенькова)