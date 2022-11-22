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Буцаев — о победе над минским «Динамо»: «Бывает так, что при невыразительной игре есть результат»

Буцаев оценил игру «Витязя» в победном матче против минского «Динамо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче КХЛ.

«Непростая игра, хороший соперник, плотность все 60 минут. Здорово, что хорошо отыграли в меньшинстве в первом-втором периодах и сумели найти в себе силы и правильные действия, чтобы забить в третьем. В овертайме получилось организовать решающий гол. Конечно, турнирная ситуация имела подоплеку перед матчам, все команды близко.

Может быть, не все у нас получилось, не все действия были правильным, но конечный результат нас удовлетворил. Непростой матч, надо было терпеть, не все сложилось так, как мы хотели, но бывает так, что при невыразительной игре есть результат. Возможно, это был один из таких дней, хотя каких-то серьезных ошибок мы не допустили», — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.

«Витязь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 33 матчах.

Источник: КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
Вячеслав Буцаев
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