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Сегодня, 22:19

Кудашов: «Игра проходит — очки остаются»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2).

«Не всегда бывают хорошие, идеальные игры, но, как, говорится, игра проходит — очки остаются. Начали хорошо, потом сбросили обороты. Пошли удаления, отдали полностью шайбу сопернику. Тем не менее, оборонялись, старались и заслужили два очка. Доволен результатом и не совсем доволен игрой, да и ребята не совсем довольны ее содержанием. Тем не менее, мы выполнили задачу», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

«Северсталь» с 32 очками в 33 матчах находится на 9-м месте в Западной конференции. «Динамо» с 41 баллом после 33 игр располагается на 5-й строчке Запада.

Источник: https://dynamo.ru/news/229806-aleksey_kudashov____igra_prohodit______ochki_ostayutsya__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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