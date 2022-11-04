Буцаев: «По игре сделали больше акцент на броски по воротам, что и дало о себе знать в первом периоде»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).
— Мы показали сегодня хорошую игру. Хочу поздравить болельщиков нашей команды, которые и сегодня присутствовали на трибунах. Мы сегодня делали правильные вещи. По игре сделали больше акцент на броски по воротам, что и дало о себе знать в первом периоде. Смогли выстоять в нужный момент в меньшинстве и в третьем периоде забили две хороших гола в большинстве. Понимали, что хозяева побегут отыгрываться, порой было непросто выйти из-под их давления. С этой задачей мы справились.
— Вы приехали в Челябинск имея за плечами непростые два матча, в которых забросили всего по шайбе. Что вы сказали ребятам перед игрой, что они уже в первом периоде забили дважды?
— Мы готовились матчу. Как и любой другой тренер, я провожу работу над ошибками, команда проводит работу над ошибками. Внесли коррективы, сказали ребятам как нужно правильно действовать и что для этого нужно делать.
— Впереди принципиальный соперник — «Авангард». Удастся ли сохранить это настроение?
— Сейчас любой соперник принципиальный и чемпионат на такой стадии, что никто не хочет раздавать очки. Все играют от ножа. Будем готовиться, хороший соперник. Сегодняшний матч — история, завтра тренировочный день, послезавтра матч против «Авангарда». Любая победа дает силы, уверенность. Главное, чтобы тот же настрой мы сохранили и в следующем матче.
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