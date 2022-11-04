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Сегодня, 17:06

Главный тренер «Куньлуня»: «Несмотря на непростой ход матча, мы не сломались»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Спартак» — очень сильная команда, они нанесли нам много бросков по воротам. Надо признать, что наш вратарь Джереми Смит — сегодня лучший. Несмотря на непростой ход матча, мы не сломались — и это очень здорово для нашей команды.

Во втором периоде мы потеряли Кори Кейна — было тяжело, поэтому нам пришлось перестраиваться по ходу игры. Тем не менее все очень здорово себя проявили, а вратарь сделал фантастическую работу.

Да, у нас были сегодня ошибки и «Спартак» нанес очень много бросков — но мне очень понравилось, как наши ребята сегодня отдались игре, приложив все усилия. Я доволен тем, как ребята отреагировали и добились результата», — цитирует тренера сайт московской команды.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/zakoldovannyy-kunlun/
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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