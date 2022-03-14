Главный тренер «Трактора» оценил готовность команды к серии против «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил готовность команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».

— Подготовка проходит по плану. После первого раунда было время восстановиться, дали ребятам выходные. Также поработали над физическими кондициями, сейчас работаем над тактическими действиями. Команда находится в рабочем хорошем настроении, все ребята понимают, что идет плей-офф, поэтому каких-то дополнительных слов находить не нужно. Через тренировки готовимся к первому матчу серии.

— В серии с «Нефтехимиком» у «Трактора» были проблемы с игрой в меньшинстве. Насколько плотно работали над этим компонентом сейчас?

— Всегда уделяем много внимания игре в неравных составах. Это касается работы на льду и разбора на видео. Это один из основных моментов, поэтому ведем работу в этом направлении. Думаю, ошибки, которые допускали, их минимизируем.

— Насколько преимуществом для «Трактора» будет отсутствие легионеров у Уфы?

— Мы больше сосредоточились на своей подготовке. Не обращаем внимания на то, что происходит у соперников. Больше волнует атмосфера, состояние и подготовка своей команды.

— Год назад «Трактор» проиграл серию «Салавату Юлаеву». Насколько важно для Вас и команды взять реванш за то поражение?

— Прошлый год уже история. Об этом не думаем. У нас и в первом раунде соперник был серьезный, готовились. Встречи показали, что в плей-офф играют все команды с самоотдачей, где-то закрыто. Есть соперник — к нему готовимся. Понимаем, предстоят интересные матчи, на этом сосредоточились.