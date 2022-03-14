Главный тренер «Трактора» оценил готовность команды к серии против «Салавата Юлаева»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил готовность команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».
— Подготовка проходит по плану. После первого раунда было время восстановиться, дали ребятам выходные. Также поработали над физическими кондициями, сейчас работаем над тактическими действиями. Команда находится в рабочем хорошем настроении, все ребята понимают, что идет плей-офф, поэтому каких-то дополнительных слов находить не нужно. Через тренировки готовимся к первому матчу серии.
— В серии с «Нефтехимиком» у «Трактора» были проблемы с игрой в меньшинстве. Насколько плотно работали над этим компонентом сейчас?
— Всегда уделяем много внимания игре в неравных составах. Это касается работы на льду и разбора на видео. Это один из основных моментов, поэтому ведем работу в этом направлении. Думаю, ошибки, которые допускали, их минимизируем.
— Насколько преимуществом для «Трактора» будет отсутствие легионеров у Уфы?
— Мы больше сосредоточились на своей подготовке. Не обращаем внимания на то, что происходит у соперников. Больше волнует атмосфера, состояние и подготовка своей команды.
— Год назад «Трактор» проиграл серию «Салавату Юлаеву». Насколько важно для Вас и команды взять реванш за то поражение?
— Прошлый год уже история. Об этом не думаем. У нас и в первом раунде соперник был серьезный, готовились. Встречи показали, что в плей-офф играют все команды с самоотдачей, где-то закрыто. Есть соперник — к нему готовимся. Понимаем, предстоят интересные матчи, на этом сосредоточились.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -