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Сегодня, 23:14

Гатиятулин: «У нас тренировочный процесс построен так, чтобы играть в открытый хоккей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:0).

— Перед каждой игрой стоит задача победить. Здорово, что сегодня смогли выиграть. Понимали, что соперник играет активно. Важно было правильно действовать в обороне, возвращаться. С этим справились. Во втором периоде чуть сбавили скорости, начали допускать ошибки. Соперник нас за это наказал. Подсказали ребятам, сумели перестроиться и вернуться в игру. В третьем периоде использовали свои моменты, довели матч до победы.

— Какие именно ошибки были допущены во втором периоде? О чем говорили своим игрокам?

— Первое — это добавить в движении, были потери в средней зоне, где не было поддержки. Появились большие расстояния между игроками. Эти моменты поправили. Сказали, что нужно помогать, шайбу из своей зоны выводить. В этих моментах прибавили и вернулись в игру.

— Сегодня «Трактор» сыграл в открытый хоккей.

— У нас тренировочный процесс построен так, чтобы играть в открытый хоккей. Не всегда это получается, зависит от соперника, физического состояния. В большинстве игр мы контролировали шайбу, больше времени проводили в зоне атаки. Были проблемы с реализацией, где-то передерживали шайбу. У нас нет задания на игру, что мы должны только оборонятся.

— Как вы отреагировали на пропущенную шайбу в большинстве?

— Игра состоит из микроэпизодов и ошибок. Во втором периоде сбавили в движении и не было поддержки. Работа продолжается ежедневно. Разбираем ошибки, доносим до ребят. Они реагируют на них и их становится меньше.

— Давит ли на команду турнирное положение?

— Все понимают в каком положении мы находимся. Каждая игра требует полной концентрации. Все мы это понимаем. Просто делаем свою работу, стараемся ее выполнять честно.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47678-22-23-spartak-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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