Игорь Гришин: «Когда мы больше забиваем, мы выигрываем. Когда не забиваем, то проигрываем»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

— А что комментировать? Очень сложно выиграть, забивая два гола. К сожалению, у нас проблема с реализацией. Когда мы больше забиваем, мы выигрываем. Когда не забиваем, то проигрываем.

— Это невезение или уровень мастерства?

— Я думаю, оба этих фактора.

«Спартак» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Московский клуб (51 очко, 51 матч) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (50 очков, 51 матч) располагается на восьмой строчке на Востоке.