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Сегодня, 18:55

Гатиятулин объяснил причины разгромного поражения в матче против СКА

Гатиятулин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА
Руслан Минаев
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:9).

«Сыграли с лидером чемпионата. Наделали ошибок, особенно у себя в зоне, за что соперник нас и наказал. Один из ключевых моментов — игра спецбригад. Положительные моменты? Неплохо двигались, были хорошие возможности забить и переломить матч. Но не шла шайба в ворота. Отмечу самоотдачу ребят и болельщиков, которые поддерживали даже при таком счете», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

СКА лидирует на Западе с 76 очками. «Трактор» с 44 очками — на 9-й строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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3 ЦСКА 45 29 16 63
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5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 46 21 25 49
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 47 18 29 45
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11 Сочи 45 5 40 18
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9 Трактор 47 19 28 44
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9.01
4.01 14:30
Сал. Юлаев – Локомотив
 2 : 1
4.01 14:30
Трактор – СКА
 3 : 9
4.01 17:00
Ак Барс – Северсталь
 - : -
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Нефтехимик – Спартак
 - : -
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