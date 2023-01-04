Ротенберг о победе над «Трактором»: «Был серьезный разговор после игры в Балашихе, ребята его вспомнили»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Трактором» (9:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны. Все, что мы говорили до Нового года, выполнили. Ребята — молодцы, все отработали на сто процентов. Да, три гола пропустили — многовато. Есть над чем еще работать. В атаке сыграли хорошо, это дает нам энергии на следующие матчи. Отдельная благодарность команде и болельщикам. Был серьезный разговор после игры в Балашихе, ребята его вспомнили и сыграли более нацеленно, была максимальная концентрация, дисциплина на высочайшем уровне. Челябинск — хоккейный город с великими традициями. Мы все помним Сергея Макарова и Вячеслава Быкова, которые являются кумирами для многих игроков. Челябинск — хоккейная столица», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА лидирует на Западе с 76 очками. «Трактор» с 44 очками — на 9-й строчке «Востока».