Ротенберг о победе над «Трактором»: «Был серьезный разговор после игры в Балашихе, ребята его вспомнили»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Трактором» (9:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра с нашей стороны. Все, что мы говорили до Нового года, выполнили. Ребята — молодцы, все отработали на сто процентов. Да, три гола пропустили — многовато. Есть над чем еще работать. В атаке сыграли хорошо, это дает нам энергии на следующие матчи. Отдельная благодарность команде и болельщикам. Был серьезный разговор после игры в Балашихе, ребята его вспомнили и сыграли более нацеленно, была максимальная концентрация, дисциплина на высочайшем уровне. Челябинск — хоккейный город с великими традициями. Мы все помним Сергея Макарова и Вячеслава Быкова, которые являются кумирами для многих игроков. Челябинск — хоккейная столица», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.
СКА лидирует на Западе с 76 очками. «Трактор» с 44 очками — на 9-й строчке «Востока».
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|46
|21
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|45
|9
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|10
|Амур
|45
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|42
|11
|Нефтехимик
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|19
|26
|41
|4.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|2 : 1
|4.01
|14:30
|
Трактор – СКА
|3 : 9
|4.01
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -