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Сегодня, 20:26

Гатиятулин: «Знаем, что происходит в турнирной таблице. Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

— Первые два периода сыграли не так, как хотели. Не верили в свои силы, действовали робко, не было нацеленности на ворота. Играли в поперечный хоккей. В третьем отрезке поменяли сочетания, в перерыве указали, в чем нужно добавить. Завладели инициативой, были моменты, но мы ими не воспользовались, а соперник наказал нас за ошибки.

— Ждать ли изменений в спецбригадах?

— Моменты есть, кардинально менять сочетания нет смысла. Обращаем внимание на передачи, не хватает точности паса. Много внимания уделяем этому компоненту.

— Смотрите турнирную таблицу, следите за результатами соперников, которые ведут борьбу за плей-офф?

— Знаем, что происходит в турнирной таблице. Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию. На каждый матч выходим как на последний. Важно, чтобы все понимали, что давление не должно сказываться на качестве игры.

— Впереди непростой выезд. Ждать ли изменений в сочетаниях?

— Будем смотреть на состояние игроков. Есть повреждения, узнаем их серьезность и от этого будем отталкиваться.

— В первом периоде «Ак Барс» задавил своим авторитетом?

— Разберемся. Возможно, на кого-то этого повлияло.

— Как сделать так, чтобы «Трактор» играл стабильно?

— Надо играть увереннее. Хоккей — это командная игра. У нас есть видеоразборы с ребятами. Мы смотрим моменты, разбираем ошибки. Сегодняшний третий период — это то, как мы должны играть весь матч.

— Борьба за плей-офф давит на игроков?

— Конечно, но это давление не должно сказываться на качестве игры.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47873-22-23-traktor-vs-ak-bars-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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