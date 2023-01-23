Гатиятулин: «Знаем, что происходит в турнирной таблице. Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).
— Первые два периода сыграли не так, как хотели. Не верили в свои силы, действовали робко, не было нацеленности на ворота. Играли в поперечный хоккей. В третьем отрезке поменяли сочетания, в перерыве указали, в чем нужно добавить. Завладели инициативой, были моменты, но мы ими не воспользовались, а соперник наказал нас за ошибки.
— Ждать ли изменений в спецбригадах?
— Моменты есть, кардинально менять сочетания нет смысла. Обращаем внимание на передачи, не хватает точности паса. Много внимания уделяем этому компоненту.
— Смотрите турнирную таблицу, следите за результатами соперников, которые ведут борьбу за плей-офф?
— Знаем, что происходит в турнирной таблице. Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию. На каждый матч выходим как на последний. Важно, чтобы все понимали, что давление не должно сказываться на качестве игры.
— Впереди непростой выезд. Ждать ли изменений в сочетаниях?
— Будем смотреть на состояние игроков. Есть повреждения, узнаем их серьезность и от этого будем отталкиваться.
— В первом периоде «Ак Барс» задавил своим авторитетом?
— Разберемся. Возможно, на кого-то этого повлияло.
— Как сделать так, чтобы «Трактор» играл стабильно?
— Надо играть увереннее. Хоккей — это командная игра. У нас есть видеоразборы с ребятами. Мы смотрим моменты, разбираем ошибки. Сегодняшний третий период — это то, как мы должны играть весь матч.
— Борьба за плей-офф давит на игроков?
— Конечно, но это давление не должно сказываться на качестве игры.
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|П
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|68
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|Ак Барс
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|27
|63
|7
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|27
|27
|60
|8
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|54
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|32
|53
|11
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|32
|52
|23.01
|15:30
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Сибирь – Амур
|4 : 6
|23.01
|17:00
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Металлург – Барыс
|2 : 1 ОТ
|23.01
|17:00
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Трактор – Ак Барс
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|23.01
|19:00
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Торпедо – ЦСКА
|- : -