Гатиятулин: «Будем смотреть и думать, кто будет играть в воротах»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги контрольного матча против «Амура» (1:2 ОТ).

«Продолжается подготовка к сезону. Один из этапов, где мы через игры ищем сочетания. Сегодня решили попробовать в разных сочетаниях поиграть — в первом, во втором, в третьем периодах. Есть пища для размышлений. Продолжаем готовиться.

Что скажу в целом о турнире? Было важно посмотреть то, что мы успели прокатить на тренировках, тактические моменты. Подстроить тренировочный процесс — на что дальше делать упор. Получили информацию. Без серьезных повреждений у ребят — все хорошо.

Илья Проскуряков? У нас впереди еще один турнир, будем смотреть и думать, кто будет играть в воротах», — приводит слова тренера сайт КХЛ.