Бывший тренер «Ак Барса» Зубов рассказал, на какую позицию казанцам стоит подписать легионера

Бывший тренер «Ак Барса» Павел Зубов объяснил, почему в клубе нет ни одного легионера и добавил, на какую позицию стоит подписать иностранного игрока.

«Судя по всему, такова позиция клуба — ставка на россиян, в том числе, на своих воспитанников. Но мне кажется, что во вратарскую линию легионер все же нужен, потому что Билялов весь сезон не вытянет, тем более, при 68 матчах в регулярном чемпионате, а Мифтахов пока, для меня лично — это кот в мешке. Голкиперы — это вообще ключевая позиция, ведь можно доминировать всю игру, но пропустить гол с первого же броска», — цитирует Зубова Betonmobile.ru.

В регулярном чемпионате прошлого сезона КХЛ «Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции с 66 очками. В Кубке Гагарина казанцы проиграли «Авангарду» в серии со счетом 2:4 в 1/4 финала конференции.