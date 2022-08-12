Бывший тренер «Ак Барса» Зубов рассказал, на какую позицию казанцам стоит подписать легионера
Бывший тренер «Ак Барса» Павел Зубов объяснил, почему в клубе нет ни одного легионера и добавил, на какую позицию стоит подписать иностранного игрока.
«Судя по всему, такова позиция клуба — ставка на россиян, в том числе, на своих воспитанников. Но мне кажется, что во вратарскую линию легионер все же нужен, потому что Билялов весь сезон не вытянет, тем более, при 68 матчах в регулярном чемпионате, а Мифтахов пока, для меня лично — это кот в мешке. Голкиперы — это вообще ключевая позиция, ведь можно доминировать всю игру, но пропустить гол с первого же броска», — цитирует Зубова Betonmobile.ru.
В регулярном чемпионате прошлого сезона КХЛ «Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции с 66 очками. В Кубке Гагарина казанцы проиграли «Авангарду» в серии со счетом 2:4 в 1/4 финала конференции.
|Западная конференция
|И
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|П
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
|0
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|В
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|Металлург
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|0
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|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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