«Барыс» заключил контракт с молодым защитником Шетле

«Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с защитником Эдуардом Шетле. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Последние два года Шетле провел в «Снежных Барсах». В минувшем сезоне на счету Эдуарда 46 матчей в чемпионате Казахстана, за которые он набрал 11 (3+8) баллов.

Также игрок обороны выступил в составе сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе. За 5 встреч Шетле отметился одной результативной передачей.