Гатиятулин: «Отсутствие характера — это исключено»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).
— Первый период провели не так, как хотели. Пытались больше контролировать шайбу. Соперник был посвежее, где-то нам не хватало скорости. ЦСКА накрывал нас в зоне. В перерыве попросили ребят перестроиться, чтобы шайбу быстрее двигать вперед. Они нас услышали. Неплохо провели второй период. Заработали удаление, здорово реализовали пять на три. Пропущенный гол в концовке ударил нам по рукам. Третий период играли неплохо, были моменты, но не смогли их реализовать. Ребята бились до конца, старались вытащить матч, но не получилось.
— Чем объясните неудачную игру в формате 5 на 4?
— Заостряем внимание, чтобы в большинстве была угроза воротам. Хотели разыграть до верного, но соперник успевал. Нужно больше бросать. Возможно, где-то соперник был свежее и успевал нас накрывать.
— «Трактор» в этом сезоне ни разу не отыгрывался при игре с пустыми воротами. Чего не хватает?
— Завершения, принятия правильных решений и свежести. Работаем над этим на тренировках, разбираем видео. Есть моменты, которые нужно усилить.
— Если «Трактор» уступает по ходу матча, то всегда проигрывает. Чем бы вы это объяснили: отсутствием характера или тренерскими недочетами?
— Отсутствие характера — это исключено. Ребята стараются, отдаются в каждом матче. Бывают серии, когда не хватает свежести. Непросто взломать оборону, особенно если соперник играет по счету. Кому-то из ребят опыта не хватает. Мы прибавляем. В сравнении с началом сезона молодежь здорово выглядит.
— Иван Савин сказал, что он уверен в том, что «Трактор» выйдет в плей-офф. У вас есть такая уверенность?
— Сомнений никаких. Вперед мы не загадываем. Идем шаг за шагом. Следующий матч для нас самый важный. К нему готовимся.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|ЦСКА
|47
|31
|16
|67
|3
|Торпедо
|48
|31
|17
|65
|4
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|48
|28
|20
|63
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|48
|26
|22
|61
|5
|Сибирь
|49
|29
|20
|61
|6
|Адмирал
|48
|25
|23
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|49
|22
|27
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|0 : 2
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|1 : 2
|8.01
|17:00
|
Локомотив – Спартак
|3 : 5
|8.01
|17:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Сочи – СКА
|- : -