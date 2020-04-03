Главный тренер «Торпедо» принял участие в челлендже с отжиманиями
«Торпедо» в Instagram опубликовало видео с участием главного тренера Дэвида Немировски, который отжимался с сыном.
— Какой же челлендж без главного тренера? — говорится в записи к посту. — Знаем, что вы скучали по Дэвиду Немировски и с удовольствием передаем от него привет. А сам Дэвид, приняв «эстафету» от Дениса Баранцева, передает ее персоналу команды и подрастающему поколению.
?Какой же челлендж без главного тренера??? Знаем, что вы скучали по Дэвиду Немировски и с удовольствием передаем от него привет.? А сам Дэвид, приняв «эстафету» от Дениса Баранцева, передает ее персоналу команды и подрастающему поколению (подробности — на видео). ?? ? Кстати, спешим сказать, что наш челлендж, как и положено, обрел свое название и хэштег. ? С сегодняшнего дня предлагаем присоединяться к #PushUpChallenge, размещая фото и видео о том, как вы поддерживаете форму дома. ??? Не забывайте указывать хэштег и отмечать в своих материалах наше сообщество. Тренируйтесь, изобретайте, фантазируйте! Оставайтесь в форме и будьте здоровы! ?? ? Самые необычные варианты тренировок в домашних условиях обязательно найдут отражения в наших социальных сетях! ?? ? ?#ТорпедоНН #КХЛ #НижнийНовгород #НН #ЖивиХоккеем #ВНижнем ?#PushUpChallenge #ДэвидНемировски?