Главный тренер «Торпедо» принял участие в челлендже с отжиманиями

«Торпедо» в Instagram опубликовало видео с участием главного тренера Дэвида Немировски, который отжимался с сыном.

— Какой же челлендж без главного тренера? — говорится в записи к посту. — Знаем, что вы скучали по Дэвиду Немировски и с удовольствием передаем от него привет. А сам Дэвид, приняв «эстафету» от Дениса Баранцева, передает ее персоналу команды и подрастающему поколению.