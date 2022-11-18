Ларионов — о победе над «Северсталью»: «Концовка получилась фантастической»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).

«Игра была «в оба конца». Концовка получилась фантастической. После таких игр влюбляешься в хоккей. Непредсказуемый, дающий возможность вернуться в игру болельщикам вместе с командой. Хоккеисты проявили характер и мастерство — играя пятую игру через день, на исходе сил, вырвали победу. В таких матчах рождается команда.

Мы задержались на два часа с отъездом из Балашихи, тем самым нарушив план подготовки игроков. Вероятно, с этим связана игра в первом периоде, которая была не самой лучшей с нашей стороны.

В перерыве состоялся добрый разговор, и мы попросили ребят выложить все, что осталось. И они это сделали.

Сегодня мы приняли решение, которое давно напрашивалось — дать Максиму Федотову и Марку Марину отдых. Дать им возможность перезагрузиться психологически во время такого длинного марафона игр. Это ни в коем случае не наказание.

Перетасовкой нападающих мы хотели вернуть уверенность Денису Яну в том, что он может забить свой гол. Мы должны экспериментировать по ходу сезона, чтобы знать, на что мы можем рассчитывать в той или иной ситуации, где можно найти резервы. Мы вернулись к привычным сочетаниям уже по ходу первого периода, чтобы не вешать лишний груз ответственности на молодого игрока, Егора Виноградова. Он играет во взрослой лиге и играет хорошо. Но есть моральная психологическая усталость, которую молодые игроки сами увидеть не могут. Это видим мы, тренеры», — приводит слова тренера сайт КХЛ.