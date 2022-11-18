Главный тренер «Спартака»: «Постепенно у нас будет движение вперед и результат»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Противник у нас сегодня был очень серьезный, мощный. У нас команда была молодая, все ребята молодые. Это не оправдание, ребята играли хорошо, бились, но было тяжело. Пытались держаться и действовать в том направлении, в котором мы собираемся играть. Где-то получалось, где-то нет, но ребята поверили в то, о чем мы с ними говорили. Постепенно у нас будет движение вперед и результат.
Почему ворота в матчах против ЦСКА защищает Красиков? Мы учитывали его характер и амбиции, но вышло так, что Патрик провел два матча, решили дать ему отдохнуть. Алексей сыграл прилично, но полевые игроки должны были побольше помогать. Это поправим со временем. Третья и четвертая шайба, например. Да, были ошибки. Но без ошибок не бывает! Ошибаются все, без этого было бы неинтересно!» - приводит слова тренера сайт красно-белых.
ЦСКА, выигравший третий матч подряд, в таблице Западной конференции идет на втором месте с 45 очками, а «Спартак», прервавший серию из трех побед и потерпевший первое поражение под руководством Игоря Гришина, занимает седьмую строчку с 33 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|29
|5
|24
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|31
|21
|10
|44
|2
|Металлург
|31
|19
|12
|42
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|5
|Сибирь
|33
|18
|15
|39
|6
|Авангард
|31
|17
|14
|37
|7
|Ак Барс
|30
|13
|17
|31
|8
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|14:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|- : -
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -