Главный тренер «Спартака»: «Постепенно у нас будет движение вперед и результат»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Противник у нас сегодня был очень серьезный, мощный. У нас команда была молодая, все ребята молодые. Это не оправдание, ребята играли хорошо, бились, но было тяжело. Пытались держаться и действовать в том направлении, в котором мы собираемся играть. Где-то получалось, где-то нет, но ребята поверили в то, о чем мы с ними говорили. Постепенно у нас будет движение вперед и результат.

Почему ворота в матчах против ЦСКА защищает Красиков? Мы учитывали его характер и амбиции, но вышло так, что Патрик провел два матча, решили дать ему отдохнуть. Алексей сыграл прилично, но полевые игроки должны были побольше помогать. Это поправим со временем. Третья и четвертая шайба, например. Да, были ошибки. Но без ошибок не бывает! Ошибаются все, без этого было бы неинтересно!» - приводит слова тренера сайт красно-белых.

ЦСКА, выигравший третий матч подряд, в таблице Западной конференции идет на втором месте с 45 очками, а «Спартак», прервавший серию из трех побед и потерпевший первое поражение под руководством Игоря Гришина, занимает седьмую строчку с 33 очками.