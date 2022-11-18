Игорь Ларионов-младший: «В конце разыграли «тикитаку»
Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший высказался о победе над «Северсталью» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В овертайме я выпрыгнул на площадку, знал, что оставалось около шести секунд и увидел, что летит «японская ракета». Я подстроился под Ю Сато, он мне шикарно сбросил и после этого оставалось отдать ему легкий пас на гол. Была мысль бросить самому, но я такой игрок, да и по статистике у меня в три раза больше передач, поэтому сразу был нацелен на передачу.
В юниорской лиге был случай, что я сравнивал за секунду до конца. Но в овертайме за 0,1 до конца еще ни разу не участвовал в голах. Была тяжелая серия игр из пяти матчей, во время которой мы потеряли режим дня. Постоянные перелеты. Но мы взяли 9 из 10 очков — это шикарно. Хорошая команда выигрывает, когда нет сил и когда игра не идет. Сегодня сводило ноги всю игру. В таких случаях надо играть головой. И сегодня мы именно так и сыграли. А в конце разыграли «тикитаку», сыграли красиво», — цитирует игрока сайт КХЛ.
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