Ларионов: «Не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1).

«Хочу поблагодарить соперника за игру. Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. После двух поражений дома ребята сыграли хороший матч. У нас особого времени подготовиться не было к поездке, прилетели только сегодня утром (по местному времени).

«Адмирал» — команда, которая мало пропускает и мало забивает. Команда играет в строгий хоккей оборонительного плана, важно быть свежими и играть короткими отрезками. Мы не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.