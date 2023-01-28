Ларионов о победе над минским «Динамо»: «Соперника благодарю за желание и бескомпромиссную борьбу»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (3:2 Б).
«Сложная игра, которая поначалу складывалась не лучшим образом, но ребята смогли сравнять счет и выиграть матч в серии буллитов. Соперника благодарю за желание и бескомпромиссную борьбу. Желаю им успехов в дальнейших играх!» — приводит слова тренера сайт «Торпедо».
«Торпедо» с 76 очками идет четвертым на Западе. У «Динамо» 57 очков и восьмая позиция в конференции.
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