Вудкрофт о жесте Гилмора: «Только услышал про это. Пока сложно что-то сказать»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Ожидали такую игру: высокий темп. Думаю, зрителям было интересно смотреть. Наша команда хорошо начала, повела в счете. Затем соперник вернулся в игру. Где-то нам не повезло. Первый гол — неудачный отскок от конька нашего игрока, шайба оказалась на «пятаке». Второй гол — сломалась клюшка, и защитник не смог выбросить шайбу.
Отмечу, как команда боролась на протяжении всего матча и показала характер. Этот матч был на уровне плей-офф. В том числе по важности. В целом проявили себя хорошо, где-то не повезло (в том числе в серии послематчевых бросков).
— В матче со «Спартаком» в овертайме вы заменили вратаря на полевого игрока. В этой игре был план вновь попробовать такой прием и рискнуть?
— Мы всегда готовы.
— Все обсуждают жест Гилмора. Насколько большая потеря, если лига его дисквалифицирует?
— Только услышал про это. Пока сложно что-то сказать.
— В этом сезоне вы ставили защитников на позицию форварда. Сергей Сапего мне в интервью сказал, что играл в атаке. На ваш взгляд, способен ли он показать те же качества, что и Джон Гилмор в нападении?
— Если придет время для этого, то все возможно. Но мы в курсе, что Сапего играл в нападении.
— Послезавтра вновь матч с «Куньлунем». Прошлый матч сложился удачно. Тренер «драконов» хорошо знаком вам. Наверняка он будет готов. Есть ли у вас особый план, как вновь обыграть этого соперника?
— На каждый матч у нас есть план. У каждой игры есть свои особенности, которые мы учитываем.
— Никита Пышкайло отметился второй шайбой в сезоне. Пока это чуть меньше, чем в прошлом сезоне. Но он стабильно попадает в состав. Как изменилась его роль?
— Вы можете видеть, что он всегда надежно выполняет свои функции в сдерживающем звене. Он развивается в этой важной роли, растет как игрок. Никита — центральный форвард, который может здорово закрыть соперника, приносить пользу в меньшинстве. Конечно, он может быть полезен и при завершении атак. Но пока он важнее в сдерживающем звене.
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