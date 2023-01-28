Главный тренер «Куньлуня»: «Мне понравилась реакция игроков на мои комментарии после предыдущего матча»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

«Мне понравилась реакция игроков на мои комментарии после предыдущего матча. Если сравнивать с ним, игра сегодня была намного лучше, более структурированная. Нам удалось сделать очень многое, хорошо владели шайбой во всех трех зонах.

Одни из наших лучших игроков — Брэндон Йип и Джек Родуолд — сейчас не в составе. Но, даже когда кого-то нет, мы все равно боремся и стараемся проявить себя. Если бы у нас с сентября был нынешний состав и полноценная предсезонка, мы могли бы выступить лучше. Наверное, все обратили внимание, что, как бы мы ни контролировали ситуацию по ходу матча, часто проигрывали третий период», — цитирует тренера сайт КХЛ.