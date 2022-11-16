Игорь Гришин: «Ничего принципиального в соперничестве с Разиным нет, мы как дружим, так и дружим»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2).

«Получилась игра интересная. Зрителей в конце стало слышно, в начале как будто в театре сидели. Предыдущая игра была эмоциональной, в начале игры не хватило эмоций. Хорошо, что нашли и получилось выиграть. Ничего принципиального в соперничестве с Разиным нет, мы как дружим, так и дружим», — цитирует тренер сайт красно-белых.

Эта победа стала для «Спартака» второй под руководством Игоря Гришина, который возглавил команду 12 ноября. В первой встрече красно-белые обыграли по буллитам московское «Динамо» (3:2).