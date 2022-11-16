Разин: «Я не вижу вариантов для обмена Пыленкова. Единственный кандидат — Эрик О'Делл. К сожалению, «Динамо» не звонило»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).

— «Спартак» — с победой. В частности Игоря Гришина. Его история как тренера классная — поднялся с детского хоккея. Прошел все этапы до тренера КХЛ. Я проделал такой же путь. Мы с Игорем дружим уже лет пятнадцать. Он меня сделал тренером, можно сказать. Когда он работал в ЦСКА с пацанами — с 98 годом, освободилось место тренера детей 2002 года. Игорь сказал: «Не хочешь поработать тренером?» Я вернулся в хоккей благодаря ему. Такой путь сложно повторить. Я думаю, потому что он со мной дружит, у него все получается. Про дружбу еще. В том году с Игорем Есмантовичем подружились, обменялись игроками, очень тепло общались. Кто чемпионом стал? В этом году недавно состоялся обмен дружеский, не удивляйтесь в конце сезона.

По игре. Два периода доминировали, играли хорошо. К сожалению, в конце второго периода дали сопернику глотнуть воздуха. Третий период — глупая ошибка при втором голе. А дальше... Все очень сложно. Разберем. Жизнь продолжается.

— Пыленков недавно в команде. Провел на льду больше 20 минут. Как оцениваете его игру?

— Вчера провел с ним только первую тренировку. Мне семь представителей разных клубов позвонили и сразу просили обменять их — и Самонова, и Пыленкова. Конечно, он очень ценен для нас. Мы его «потянули» с нашим бюджетом. Я очень рад, что хоккеист такого качества попал в нашу команду. Конечно, ему тяжело. Он приехал из топ клуба в клуб средненький. Ему это нужно психологически перебороть. Хотя для хоккеиста, самое главное — играть. Мы дадим ему такую возможность. Ни на кого мы его менять не собираемся. Мы хотим бороться за медали. Это мечта. Но она тоже может быть реальна. Для нас это усиление. Я не вижу вариантов для обмена. Единственный кандидат — Эрик О'Делл. К сожалению, «Динамо» не звонило.