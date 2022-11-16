Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:02

Разин: «Я не вижу вариантов для обмена Пыленкова. Единственный кандидат — Эрик О'Делл. К сожалению, «Динамо» не звонило»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).

— «Спартак» — с победой. В частности Игоря Гришина. Его история как тренера классная — поднялся с детского хоккея. Прошел все этапы до тренера КХЛ. Я проделал такой же путь. Мы с Игорем дружим уже лет пятнадцать. Он меня сделал тренером, можно сказать. Когда он работал в ЦСКА с пацанами — с 98 годом, освободилось место тренера детей 2002 года. Игорь сказал: «Не хочешь поработать тренером?» Я вернулся в хоккей благодаря ему. Такой путь сложно повторить. Я думаю, потому что он со мной дружит, у него все получается. Про дружбу еще. В том году с Игорем Есмантовичем подружились, обменялись игроками, очень тепло общались. Кто чемпионом стал? В этом году недавно состоялся обмен дружеский, не удивляйтесь в конце сезона.

По игре. Два периода доминировали, играли хорошо. К сожалению, в конце второго периода дали сопернику глотнуть воздуха. Третий период — глупая ошибка при втором голе. А дальше... Все очень сложно. Разберем. Жизнь продолжается.

— Пыленков недавно в команде. Провел на льду больше 20 минут. Как оцениваете его игру?

— Вчера провел с ним только первую тренировку. Мне семь представителей разных клубов позвонили и сразу просили обменять их — и Самонова, и Пыленкова. Конечно, он очень ценен для нас. Мы его «потянули» с нашим бюджетом. Я очень рад, что хоккеист такого качества попал в нашу команду. Конечно, ему тяжело. Он приехал из топ клуба в клуб средненький. Ему это нужно психологически перебороть. Хотя для хоккеиста, самое главное — играть. Мы дадим ему такую возможность. Ни на кого мы его менять не собираемся. Мы хотим бороться за медали. Это мечта. Но она тоже может быть реальна. Для нас это усиление. Я не вижу вариантов для обмена. Единственный кандидат — Эрик О'Делл. К сожалению, «Динамо» не звонило.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-dva-perioda-dominirovali-igrali-khorosho-36f4c9a5c5/
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
0
Читайте также
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буцаев: «Какой-то груз висел над нами, но ребята молодцы, что в сложный момент проявили себя с лучшей стороны»

Игорь Гришин: «Ничего принципиального в соперничестве с Разиным нет, мы как дружим, так и дружим»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 31 26 5 54
2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 31 19 12 40
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Северсталь 31 12 19 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Трактор 32 13 19 29
8 Ак Барс 29 12 17 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 16:30
Авангард – Сочи
 - : -
17.11 17:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
17.11 19:00
Ак Барс – СКА
 - : -
17.11 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
17.11 19:10
Динамо Мн – Сибирь
 - : -
17.11 19:30
Динамо М – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости