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Сегодня, 20:34

Игорь Гришин: «Я больше смотрел на игру нашей команды, чем на ошибки противника»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:3).

«Игра началась скованно. Обе команды думали над обороной, поскольку у нас и соперника была серия поражений. Когда забили голы, хоккей раскрылся. Особенно мне понравилось, как мы среагировали на вторую пропущенную шайбу. У ребят спало напряжение, мы пошли вперед. Это настроение перекинулось на третий период. Очень хорошо, что удалось забить.

Разобрали игру «Локомотива» после поражений? Я больше смотрел на игру нашей команды, чем на ошибки противника. Мне понравилось, с каким настроем ребята вышли. Они были готовы как можно меньше ошибок допускать. В последнее время у нас много детских ошибок, сегодня хоккеисты сконцентрировались, сыграли более надежно. Наверное, поэтому им что-то воздалось сверху, поскольку удалось забить четыре гола в третьем периоде», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/08/507972.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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