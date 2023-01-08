Роман Ротенберг вручил Матвею Мичкову чемпионский перстень за победу в Кубке Харламова вместе со «СКА-1946»
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).
18-летний форвард выступает за сочинский клуб на правах аренды как раз из СКА.
После окончания матча он получил награду из рук главного тренера СКА Романа Ротерберга — чемпионский перстень за победу в Кубке Харламова вместе со «СКА-1946».
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|22
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|47
|20
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|46
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Адмирал – Барыс
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|
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