Роман Ротенберг вручил Матвею Мичкову чемпионский перстень за победу в Кубке Харламова вместе со «СКА-1946»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

18-летний форвард выступает за сочинский клуб на правах аренды как раз из СКА.

После окончания матча он получил награду из рук главного тренера СКА Романа Ротерберга — чемпионский перстень за победу в Кубке Харламова вместе со «СКА-1946».