Главный тренер «Спартака» Жамнов: «Ждем встречи с Ковальчуком»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал «СЭ» информацию, что нападающий Илья Ковальчук возобновит игровую карьеру и подпишет контракт с красно-белыми.
«Ждем встречи с Ковальчуком. Мы пока ничего не подписали, ни о чем не говорили. Звоните, когда будет все подписано и обговорено», — сказал Жамнов «СЭ».
Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
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|19
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|40
|7
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|36
|16
|20
|37
|8
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|34
|15
|19
|34
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|Сочи
|36
|14
|22
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|Витязь
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|Куньлунь РС
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|29.11
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|
Авангард – Витязь
|4 : 1
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|19:00
|
Торпедо – Локомотив
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|29.11
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ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
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