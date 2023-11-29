Главный тренер «Спартака» Жамнов: «Ждем встречи с Ковальчуком»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал «СЭ» информацию, что нападающий Илья Ковальчук возобновит игровую карьеру и подпишет контракт с красно-белыми.

«Ждем встречи с Ковальчуком. Мы пока ничего не подписали, ни о чем не говорили. Звоните, когда будет все подписано и обговорено», — сказал Жамнов «СЭ».

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.