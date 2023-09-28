Главный тренер «Сочи» Кокорев: «Хафизова увезли, был удар в челюсть, травма тяжелая»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:7) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и травму нападающего Тимура Хафизова.

— В матче со «Спартаком» отдали много эмоций и сил, — сказал Кокорев. — Плохо подготовились к игре. Было видно, что ЦСКА вышли на игру заряженными. Мы знали, что у них сейчас тяжелый период, и они будут биться в каждой смене, готовились к этому, но, к сожалению, сегодня ЦСКА были сильнее.

— Что сейчас происходит с Тимуром Хафизовым? Насколько все серьезно?

— Был удар в челюсть, его увезли. Пока что не могу ничего сказать, но очевидно, что травма тяжелая.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.

(Анна Бирюкова)