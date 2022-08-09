Тренер «Сочи» Назаров: «Учу ребят, как правильно бить и уворачиваться»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.
— Турнир удался и в медийном, и в хоккейном плане. Не зря было потрачено время. Мы проиграли четыре матча. На лето мы не ставили больших задач. Задача — понять, кем мы начнем сезон. Уже вырисовываются пятерки. Все по плану.
— Вам лестно, что драки в матче с «Авангардом» так обсуждаются?
— Я дерусь лет с 17. Меня постоянно обсуждают. Это часть работы, которая помогает молодым хоккеистам понять, что это серьезный вид спорта. После драки мы все объединяемся и показываем свой лучший хоккей.
— В Санкт-Петербурге снова будет тимбилдинг для «Авангарда»?
— Если мне пришлют на карточку, то устроим. Если нет, то зачем так часто помогать собираться? Это же наши конкуренты. Начинаю уже работать против себя.
— Какие у вас отношения с Дмитрием Рябыкиным?
— Мы играли вместе, хорошие, дружеские отношения. Сейчас мы конкуренты, работаем друг против друга. Рабочие отношения.
— У ваших ребят после драк и стычек нет травм?
— Нет, они тренированные. Учу, как правильно бить и уворачиваться.
— И падать.
— Падать — это святое. Когда проигрываешь драку, надо быстрее упасть, чтобы не прилетело, и спрятаться в черепашку.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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