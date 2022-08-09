Тренер «Сочи» Назаров: «Учу ребят, как правильно бить и уворачиваться»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Турнир удался и в медийном, и в хоккейном плане. Не зря было потрачено время. Мы проиграли четыре матча. На лето мы не ставили больших задач. Задача — понять, кем мы начнем сезон. Уже вырисовываются пятерки. Все по плану.

— Вам лестно, что драки в матче с «Авангардом» так обсуждаются?

— Я дерусь лет с 17. Меня постоянно обсуждают. Это часть работы, которая помогает молодым хоккеистам понять, что это серьезный вид спорта. После драки мы все объединяемся и показываем свой лучший хоккей.

— В Санкт-Петербурге снова будет тимбилдинг для «Авангарда»?

— Если мне пришлют на карточку, то устроим. Если нет, то зачем так часто помогать собираться? Это же наши конкуренты. Начинаю уже работать против себя.

— Какие у вас отношения с Дмитрием Рябыкиным?

— Мы играли вместе, хорошие, дружеские отношения. Сейчас мы конкуренты, работаем друг против друга. Рабочие отношения.

— У ваших ребят после драк и стычек нет травм?

— Нет, они тренированные. Учу, как правильно бить и уворачиваться.

— И падать.

— Падать — это святое. Когда проигрываешь драку, надо быстрее упасть, чтобы не прилетело, и спрятаться в черепашку.