Вудкрофт о матче с «Сочи»: «Не хотели так заканчивать матч и турнир»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги матча с «Сочи» (3:5) на предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.
«Думаю, все видели, что у нас в этом матче был очень молодой состав. Нам было важно понять, как они готовы играть на там уровне под большим давлением команды КХЛ. Они должны показывать, что готовы бороться за место в составе. В первом периоде была вязкая игра. У нас было много невынужденных удалений. Не играли по нашей системе.
В перерыве поговорили, сделали корректировки. И во втором периоде нашли нити игры. Создали много голевых моментов. Могли забивать больше. Третий период… не хотели так заканчивать матч и турнир. Но игра нам дала много информация для анализа. Будем от нее отталкиваться. Впереди еще много матчей, продолжаем подготовку к сезону», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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СКА - Динамо Мн
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
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