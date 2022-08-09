«Трактор» обыграл «Металлург» на Мемориале памяти Ромазана

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«Трактор» обыграл «Металлург» в предсезонном матче в рамках Мемориале памяти Ивана Ромазана — 4:1. Встреча проходила в Магнитогорске.

В составе челябинской команды голами отметились Петр Хохряков, Сергей Калинин, Алексей Потапов и Сергей Калинин.

За магнитогорскую команду единственную шайбу забросил Артем Земченок.

Завтра, 10 августа, «Трактор» встретится с «Автомобилистом» (13.00 мск), а «Металлургу» предстоит сыграть против «Амура» (17.00 мск).

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Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Хохряков — 1, 21:08 — 0:1. Калинин — 1 (Бывальцев, Телегин), 23:29 — 0:2. Потапов — 2 (Блажиевский, Удот), 54:20 — 0:3. Калинин — 2 (мен., Бывальцев), 59:08 — 0:4. Зернов — 1 (Карпов, Голдобин), 59:46 — 1:4.

Вратари: Паскуале — Гарипов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (9+10+12) — 29 (13+8+8).

Судьи: Беляев, Щенев.

9 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.