«Трактор» обыграл «Металлург» на Мемориале памяти Ромазана
«Трактор» обыграл «Металлург» в предсезонном матче в рамках Мемориале памяти Ивана Ромазана — 4:1. Встреча проходила в Магнитогорске.
В составе челябинской команды голами отметились Петр Хохряков, Сергей Калинин, Алексей Потапов и Сергей Калинин.
За магнитогорскую команду единственную шайбу забросил Артем Земченок.
Завтра, 10 августа, «Трактор» встретится с «Автомобилистом» (13.00 мск), а «Металлургу» предстоит сыграть против «Амура» (17.00 мск).
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Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Хохряков — 1, 21:08 — 0:1. Калинин — 1 (Бывальцев, Телегин), 23:29 — 0:2. Потапов — 2 (Блажиевский, Удот), 54:20 — 0:3. Калинин — 2 (мен., Бывальцев), 59:08 — 0:4. Зернов — 1 (Карпов, Голдобин), 59:46 — 1:4.
Вратари: Паскуале — Гарипов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (9+10+12) — 29 (13+8+8).
Судьи: Беляев, Щенев.
9 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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Динамо М - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
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