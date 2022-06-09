Роман Ротенберг: «Ткачев возвращается в Россию, и я посоветовал ему перейти в Омск»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможный переход нападающего Владимира Ткачева в «Авангард».

«Володя Ткачев возвращается в Россию, и я посоветовал ему перейти в Омск. В свое время мы возвращали его из Северной Америки, многое вложили в его развитие, создали условия как в инфраструктурном плане, так и с точки зрения подготовки. Игрок дорос до основного состава СКА, многое дал команде, выступал за сборную России. Уверены, что для развития его карьеры полезнее выступать в КХЛ, это пойдет на пользу и самому игроку, и всему чемпионату.

Считаю, что этот обмен — отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея. Надеюсь, совместные усилия СКА и «Авангарда» позволят Ткачеву вернуться на привычный высокий уровень», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ранее «СЭ» сообщал, что СКА обменяет права на Ткачева в «Авангард» на денежную компенсацию. После этого игрок должен подписать контракт с омским клубом.

Минувший сезон Ткачев провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.