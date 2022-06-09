Минское «Динамо» подписало однолетний контракт с защитником Лалонде

«Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Шоном Лалонде.

Как сообщает пресс-служба минского клуба, срок соглашения с 32-летним канадцем рассчитан на один год.

Прошедший сезон защитник провел в финском «Эссят». Он набрал 13 (2+11) в 37 матчах.

Ранее Лалонде выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Адмирал» и «Северсталь».