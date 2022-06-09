«Авангард» заплатит СКА 1000 рублей за права на Ткачева

Как ранее сообщал «СЭ», «Авангард» в ближайшее время получит права на нападающего Владимира Ткачева из СКА в обмен на денежную компенсацию.

По нашей информации, компенсация составит 1000 рублей.

Минувший сезон Ткачев провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.

Отметим, что Ткачев провел 2 игры за «Авангард» в чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14. Также в российской лиге он играл за такие клубы, как «Адмирал» и «Салават Юлаев». Всего в регулярном чемпионате КХЛ на счету Ткачева 254 матча, в которых он набрал 185 (62+123) очков.