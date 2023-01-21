Роман Ротенберг: «Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про возможное ужесточение потолка зарплат в КХЛ.
— У вас не играют Кетов, Прохоркин, Пашнин. Грошев и Попугаев выходят в нижних звеньях. Неужели хотелось бы еще больше хоккеистов?
— У нас играют ребята 2002 года рождения — как Марат Хуснутдинов. Он моложе упомянутых вами хоккеистов. Хуснутдинов выигрывает конкуренцию. Внутренняя и внешняя конкуренция — это двигатель прогресса. Не буду говорить по каждой из озвученных вами фамилий, но там много травм. Есть еще игроки, которые, возможно, не смогут выйти в этом сезоне — такие серьезные повреждения. Игры идут на пределе, против нас все бьются, отдавая все 200 процентов. У Жафярова могла быть очень серьезная травма — он ударился головой о борт. Слава богу — пронесло. Вы знаете, что такое сотрясение, когда толкают в спину. Там не было удаления, но возник такой момент, когда можно было поберечь соперника. Однако это спортивная война — никто никого беречь не будет. Все будут играть жестче. Главное, чтобы наши ребята имели максимальную концентрацию внимания и не расслаблялись ни на секунду — можно получить травму до конца сезона. И тогда уже будет нечего обсуждать. Фамилии я озвучивать не буду — это наша внутренняя кухня, но вы должны понять, что все не просто так. У нас играют молодые ребята — Сеня Коромыслов в прошлом матче провел под 20 минут. Это парень 2003 года рождения. Несмотря на свой возраст, эти ребята выигрывают конкуренцию. Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии. Это касается всех.
— Имеет ли смысл еще понизить потолок зарплат, чтобы внешняя конкуренция возросла, или это бессмысленная мера?
— А вы как считаете?
— Я считаю, что это имеет смысл.
— Но даст ли это нам больше конкуренции? Нам же нужны хорошие хоккеисты. Надо все взвесить и проанализировать. Я считаю, что на сегодняшний день все хорошо — конкуренция улучшилась. Кстати, важный момент: когда мы лидировали в олимпийском сезоне, потолка не было — это совершенно другой подход. Нельзя сравнивать нынешний сезон с тем чемпионатом. Да, мы вернули многих игроков из НХЛ. Это делалось для того, чтоб выиграть Олимпиаду — и мы ее выиграли. Значит, все было сделано правильно. В нынешних условиях выигрывать матчи стало намного сложнее. Можете у любой команды узнать — сейчас стало побеждать намного сложнее. Это огромная работа тренерского штаба всей команды. Если мы работаем правильно — мы побеждаем. Все справедливо и честно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|ЦСКА
|52
|34
|18
|74
|3
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|4
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|9
|Амур
|52
|23
|29
|52
|10
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|11
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|22.01
|17:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|22.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|22.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|22.01
|17:00
|
Спартак – Сочи
|- : -