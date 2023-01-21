Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:35

Роман Ротенберг: «Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про возможное ужесточение потолка зарплат в КХЛ.

— У вас не играют Кетов, Прохоркин, Пашнин. Грошев и Попугаев выходят в нижних звеньях. Неужели хотелось бы еще больше хоккеистов?

— У нас играют ребята 2002 года рождения — как Марат Хуснутдинов. Он моложе упомянутых вами хоккеистов. Хуснутдинов выигрывает конкуренцию. Внутренняя и внешняя конкуренция — это двигатель прогресса. Не буду говорить по каждой из озвученных вами фамилий, но там много травм. Есть еще игроки, которые, возможно, не смогут выйти в этом сезоне — такие серьезные повреждения. Игры идут на пределе, против нас все бьются, отдавая все 200 процентов. У Жафярова могла быть очень серьезная травма — он ударился головой о борт. Слава богу — пронесло. Вы знаете, что такое сотрясение, когда толкают в спину. Там не было удаления, но возник такой момент, когда можно было поберечь соперника. Однако это спортивная война — никто никого беречь не будет. Все будут играть жестче. Главное, чтобы наши ребята имели максимальную концентрацию внимания и не расслаблялись ни на секунду — можно получить травму до конца сезона. И тогда уже будет нечего обсуждать. Фамилии я озвучивать не буду — это наша внутренняя кухня, но вы должны понять, что все не просто так. У нас играют молодые ребята — Сеня Коромыслов в прошлом матче провел под 20 минут. Это парень 2003 года рождения. Несмотря на свой возраст, эти ребята выигрывают конкуренцию. Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии. Это касается всех.

— Имеет ли смысл еще понизить потолок зарплат, чтобы внешняя конкуренция возросла, или это бессмысленная мера?

— А вы как считаете?

— Я считаю, что это имеет смысл.

— Но даст ли это нам больше конкуренции? Нам же нужны хорошие хоккеисты. Надо все взвесить и проанализировать. Я считаю, что на сегодняшний день все хорошо — конкуренция улучшилась. Кстати, важный момент: когда мы лидировали в олимпийском сезоне, потолка не было — это совершенно другой подход. Нельзя сравнивать нынешний сезон с тем чемпионатом. Да, мы вернули многих игроков из НХЛ. Это делалось для того, чтоб выиграть Олимпиаду — и мы ее выиграли. Значит, все было сделано правильно. В нынешних условиях выигрывать матчи стало намного сложнее. Можете у любой команды узнать — сейчас стало побеждать намного сложнее. Это огромная работа тренерского штаба всей команды. Если мы работаем правильно — мы побеждаем. Все справедливо и честно.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-nad-torpiedo-1/
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Ротенберг высказался о конкуренции в регулярном чемпионате КХЛ

Ларионов: «Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Динамо М 54 32 22 72
4 Локомотив 54 31 23 70
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 54 19 35 43
11 Сочи 52 6 46 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 52 31 21 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 53 27 26 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Барыс 55 24 31 52
9 Амур 52 23 29 52
10 Трактор 53 22 31 52
11 Нефтехимик 53 24 29 51
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 17:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
22.01 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
22.01 17:00
Нефтехимик – Авангард
 - : -
22.01 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
22.01 17:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости