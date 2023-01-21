Ларионов: «Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6).
«Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря. Да, он пропустил четыре шайбы, но это не перечеркивает те игры, которые он для «Торпедо» вытащил в этом сезоне. Тут элемент психологии, к которому нужно грамотно подойти, чтобы решить, кто у нас будет «первым номером» в плей-офф. Может быть, мы не дали ему вовремя отдохнуть. Важно сейчас не ранить и не обидеть Кульбакова.
Михаил Орлов — очень эмоциональный парень, и на нем, как на капитане, висит большая ответственность. Именно в эмоциональном плане Орлов просел. Решение снять его с игры после первого периода было непростым, но оно позволило стабилизировать игру в обороне, мы стали меньше ошибаться", — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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