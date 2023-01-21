Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:38

Ларионов: «Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6).

«Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря. Да, он пропустил четыре шайбы, но это не перечеркивает те игры, которые он для «Торпедо» вытащил в этом сезоне. Тут элемент психологии, к которому нужно грамотно подойти, чтобы решить, кто у нас будет «первым номером» в плей-офф. Может быть, мы не дали ему вовремя отдохнуть. Важно сейчас не ранить и не обидеть Кульбакова.

Михаил Орлов — очень эмоциональный парень, и на нем, как на капитане, висит большая ответственность. Именно в эмоциональном плане Орлов просел. Решение снять его с игры после первого периода было непростым, но оно позволило стабилизировать игру в обороне, мы стали меньше ошибаться", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/21/508650.html
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
1
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Ротенберг: «Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Динамо М 54 32 22 72
4 Локомотив 54 31 23 70
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 54 19 35 43
11 Сочи 52 6 46 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 52 31 21 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 53 27 26 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Барыс 55 24 31 52
9 Амур 52 23 29 52
10 Трактор 53 22 31 52
11 Нефтехимик 53 24 29 51
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 17:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
22.01 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
22.01 17:00
Нефтехимик – Авангард
 - : -
22.01 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
22.01 17:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости