Роман Ротенберг высказался о конкуренции в регулярном чемпионате КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о конкуренции в регулярном чемпионате КХЛ.

— Мало кто сомневается, что вы займете первое место в «регулярке», такого отрыва не было давно. Вам не скучно там наверху?

— Мы провели большую работу, но в некоторых матчах у нас не получилось. Если честно, отрыв мог быть намного больше. Но мы не смотрим в таблицу — подходим к каждому матчу по отдельности. Это очень интересно: разные соперники, разные тактики. Конечно, мы получаем удовольствие от игры с такими соперниками, как «Торпедо» или минское «Динамо», где все показывают современный, агрессивный хоккей. Видим это по зрителям. Я читал, что билеты были проданы за две недели до матча. Когда играют такие команды, все получают удовольствие, растут рейтинги, приходят спонсоры, приходят болельщики, детишки идут в хоккейные школы. Мы никогда не отходим от своих принципов. Конечно, мы можем сыграть умно, не рисковать, если позволяет счет. Но вы видели, что мы никогда не закрываемся, не ставим забор или автобус — это уже не современный подход. Каждая команда выбирает себе систему сама. Надо уметь играть против любого хоккея. Когда мы вернемся на международный уровень, нужно будет обыгрывать сильнейшие страны. Для этого надо развивать наш хоккей. В таких играх на пределе, как сегодня, наши хоккеисты развиваются. Это важно для всех. Мы видим прогресс ребят, которые пришли к нам в этом сезоне. Конечно, нет пределов совершенству. Наверное, многие вещи можно было сделать лучше, но наша задача — подвести команду к общему знаменателю к плей-офф. Просто так мы не смотрим в таблицу. Конечно, рады, что есть отрыв. В последний раз так было в сезоне 2017/18.

— Тогда как раз СКА выиграл «регулярку», а в итоге уступил в полуфинале ЦСКА.

— Вы должны понимать, что это был олимпийский сезон и это внесло огромные коррективы в нашу подготовку к плей-офф. Мы еле-еле прошли первый раунд, хотя счет в серии с «Северсталью» и был 4-0. Команду можно вывести на пик один раз за сезон, а у нас было 15 хоккеистов, которые выиграли Олимпиаду. Надо учитывать все факторы. В этом году у нас есть возможность хорошо подготовиться. График тяжелый, но одинаковый для всех. Игры через день вносят огромные коррективы в планирование. Это совершенно новый подход — первый сезон, когда столько матчей. Непросто подводить команду свежей к каждой игре. Особенно при таких системах, как у СКА, «Торпедо», минского «Динамо» — это агрессивный и энергозатратный хоккей. Но где-то можно сэкономить силы, поэтому мы не исключаем вариативность тактики. Никогда не говорим, что играем только так — действуем по-разному в зависимости от соперника и от ситуации. Но от своих принципов не отходим: железобетонная оборона и яркая атака. Мы это сегодня увидели.