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25 марта, 23:28

Ротенберг: «Бывает, делаешь шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

— В плей-офф вылетело несколько именитых команд помимо СКА, с чем вы это связываете?

— Тяжело это комментировать. Наверное, хоккей идет вперед, развивается. Это конкуренция. В этом сезоне мы сделали шаг назад. Хотели сделать шаг вперед... Бывает так, знаете, когда делаешь шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Другие команды не считаю правильным комментировать.

— Это может быть связано с перекрестным плей-офф?

— Мне кажется, перекрестный плей-офф всех радует. Это новое развитие, здорово.

— Какие слова вы сумели найти в первом перерыве, чтобы встряхнуть команду, и что не договорили во втором?

— Здесь по сути, честно, говорил примерно одно и то же: «Играть в наш хоккей». Мы умеем играть спокойно и уверенно. Слово влияет, но надо доказывать делом. Все шло к нашей победе. Да, индивидуальные ошибки. Но всегда это есть в хоккее. Лидеры, которые выходят против лидеров должны побеждать в своих микро дуэлях. В первом периоде чувствовалось, что они где-то переживали, хотя спокойно готовились. Потом во втором периоде показали ту игру, в которую умеем играть. От этого будем дальше отталкиваться.

— Как вы оцените ситуацию, когда в последние секунды третьего периода игрок «Автомобилиста» фактически лежал и держал под собой шайбу?

— Я не буду комментировать судейство. Все все прекрасно понимают и все видят. Наши болельщики, наш город и все, кто нам доверяют, поддерживают, наши спонсоры, акционеры, все все прекрасно понимают. Мы не ищем оправданий. Мы можем побеждать, несмотря ни на что. Когда команда ослаблена, все эти околохоккейные факторы, все это влияет. В будущем на сто процентов уверен, что все будет честно.

КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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«Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
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1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
2 - 1
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 3
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
0 - 0
1 - 3
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
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4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
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1 - 3
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
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0 - 4
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
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4 - 5
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
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Авангард – Локомотив
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