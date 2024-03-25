Ротенберг: «Бывает, делаешь шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

— В плей-офф вылетело несколько именитых команд помимо СКА, с чем вы это связываете?

— Тяжело это комментировать. Наверное, хоккей идет вперед, развивается. Это конкуренция. В этом сезоне мы сделали шаг назад. Хотели сделать шаг вперед... Бывает так, знаете, когда делаешь шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Другие команды не считаю правильным комментировать.

— Это может быть связано с перекрестным плей-офф?

— Мне кажется, перекрестный плей-офф всех радует. Это новое развитие, здорово.

— Какие слова вы сумели найти в первом перерыве, чтобы встряхнуть команду, и что не договорили во втором?

— Здесь по сути, честно, говорил примерно одно и то же: «Играть в наш хоккей». Мы умеем играть спокойно и уверенно. Слово влияет, но надо доказывать делом. Все шло к нашей победе. Да, индивидуальные ошибки. Но всегда это есть в хоккее. Лидеры, которые выходят против лидеров должны побеждать в своих микро дуэлях. В первом периоде чувствовалось, что они где-то переживали, хотя спокойно готовились. Потом во втором периоде показали ту игру, в которую умеем играть. От этого будем дальше отталкиваться.

— Как вы оцените ситуацию, когда в последние секунды третьего периода игрок «Автомобилиста» фактически лежал и держал под собой шайбу?

— Я не буду комментировать судейство. Все все прекрасно понимают и все видят. Наши болельщики, наш город и все, кто нам доверяют, поддерживают, наши спонсоры, акционеры, все все прекрасно понимают. Мы не ищем оправданий. Мы можем побеждать, несмотря ни на что. Когда команда ослаблена, все эти околохоккейные факторы, все это влияет. В будущем на сто процентов уверен, что все будет честно.