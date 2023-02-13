Разин: «Я похвалю вратаря — он следующую игру плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1 Б).
— Последняя игра этой домашней серии. Тяжелая серия, много овертаймов, буллитов, много сил забрала. Сегодня я очень доволен, что мы завоевали одно очко. Ребята очень самоотверженно играли, старались, выстояли 3х5. Думаю, что заслужили очко. Победу все-таки заслужил «Локомотив». Все справедливо.
— Чем объясните ничью в основное время?
— Конечно, я согласен с Игорем Никитиным. Я похвалю вратаря — он следующую игру плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить. У них — очень хорошо сыграл вратарь.
— Что скажете о выездных матчах?
— Выездная серия будет очень важной — и «Спартак», и «Витязь». У нас, в принципе, есть хоть небольшой, но шанс догнать «Витязь». Тем более, что будет стыковая игра. Готовимся. Сейчас дадим команде немного отдохнуть. Как раз перерывчик небольшой. Потом пять игр через день с перелетами. Важный такой отрезок.
— Длинная серия получилась. Вы довольны этой серией?
— Мы сыграли шесть игр, проиграли только «Куньлуню» и сегодня одно очко взяли. Девять из двенадцати, тем более, две игры с «Локомотивом», «Магнитка», ЦСКА. Жалко, что «Куньлуню» проиграли. Но что поделаешь. Это игра, это хоккей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|Локомотив
|64
|39
|25
|86
|3
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|4
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|63
|32
|31
|72
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|64
|25
|39
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|62
|8
|54
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|62
|35
|27
|77
|6
|Сал. Юлаев
|63
|34
|29
|77
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Нефтехимик
|63
|30
|33
|65
|9
|Амур
|62
|28
|34
|65
|10
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|11
|Барыс
|63
|26
|37
|59
|14.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|14.02
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|14.02
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|14.02
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -