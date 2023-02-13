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Сегодня, 23:13

Разин: «Я похвалю вратаря — он следующую игру плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1 Б).

— Последняя игра этой домашней серии. Тяжелая серия, много овертаймов, буллитов, много сил забрала. Сегодня я очень доволен, что мы завоевали одно очко. Ребята очень самоотверженно играли, старались, выстояли 3х5. Думаю, что заслужили очко. Победу все-таки заслужил «Локомотив». Все справедливо.

— Чем объясните ничью в основное время?

— Конечно, я согласен с Игорем Никитиным. Я похвалю вратаря — он следующую игру плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить. У них — очень хорошо сыграл вратарь.

— Что скажете о выездных матчах?

— Выездная серия будет очень важной — и «Спартак», и «Витязь». У нас, в принципе, есть хоть небольшой, но шанс догнать «Витязь». Тем более, что будет стыковая игра. Готовимся. Сейчас дадим команде немного отдохнуть. Как раз перерывчик небольшой. Потом пять игр через день с перелетами. Важный такой отрезок.

— Длинная серия получилась. Вы довольны этой серией?

— Мы сыграли шесть игр, проиграли только «Куньлуню» и сегодня одно очко взяли. Девять из двенадцати, тем более, две игры с «Локомотивом», «Магнитка», ЦСКА. Жалко, что «Куньлуню» проиграли. Но что поделаешь. Это игра, это хоккей.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-vsye-spravedlivo-b237c4e6e0/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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2 Локомотив 64 39 25 86
3 ЦСКА 62 39 23 86
4 Торпедо 62 40 22 85
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 63 34 29 77
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Нефтехимик 63 30 33 65
9 Амур 62 28 34 65
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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