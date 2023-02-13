Никитин — о победе над «Северсталью»: «Вратари здорово играли сегодня»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— У Ваньки (голкипер Иван Бочаров. — Прим. «СЭ») вчера сын родился, поэтому здесь не нужны комментарии. Он сам все сделал, это его победа. Команда все сделала и помогла. Еще раз поздравляю и желаю здоровья родителям, сыну. Вратари здорово играли сегодня. Нападающие и защитники не смогли их переиграть в основное время, — цитирует пресс-служба клуба Никитина.
— Сегодня была шестая игра в этом чемпионате между командами. Насколько удобна для вас «Северсталь» как соперник? С учетом возможной игры против череповецкой командой в плей-офф.
— Мы с уважением относимся к любой команде. Пока мы не рассматриваем соперников в плей-офф, мы готовимся сами к плей-офф. Как бог даст, так и даст. Мы просто сами должны быть готовы. Вот и все.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. «Северсталь» располагается на 7-й строчке — 67 очков.
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|14.02
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Амур – Автомобилист
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Торпедо – Сибирь
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Спартак – Динамо М
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