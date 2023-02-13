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Сегодня, 23:19

Никитин — о победе над «Северсталью»: «Вратари здорово играли сегодня»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— У Ваньки (голкипер Иван Бочаров. — Прим. «СЭ») вчера сын родился, поэтому здесь не нужны комментарии. Он сам все сделал, это его победа. Команда все сделала и помогла. Еще раз поздравляю и желаю здоровья родителям, сыну. Вратари здорово играли сегодня. Нападающие и защитники не смогли их переиграть в основное время, — цитирует пресс-служба клуба Никитина.

— Сегодня была шестая игра в этом чемпионате между командами. Насколько удобна для вас «Северсталь» как соперник? С учетом возможной игры против череповецкой командой в плей-офф.

— Мы с уважением относимся к любой команде. Пока мы не рассматриваем соперников в плей-офф, мы готовимся сами к плей-офф. Как бог даст, так и даст. Мы просто сами должны быть готовы. Вот и все.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. «Северсталь» располагается на 7-й строчке — 67 очков.

Источник: https://severstalclub.ru/news/igor-nikitin-vratari-zdorovo-igrali-segodnya-3af61ab56c/
Иван Бочаров
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Игорь Никитин
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3 ЦСКА 62 39 23 86
4 Торпедо 62 40 22 85
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
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10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 63 26 37 59
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